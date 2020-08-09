صابر الرباعي: "كنت عاشِقاً للفن والغناء منذ الصغر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان التونسي صابر الرباعي، إنه كان عاشقا للفن والغناء منذ الصغر.

‏وكتب الرباعي عبر حسابه على تويتر: "لطالما كنت عاشِقاً للفن والغناء منذ الصغر، كان ھناك حلماً یراودني وشغفاً لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون".

وأضاف: "لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكنني كنت أؤمن دائماً أن الله سوف یجعلني قادراً على الوصول بصوتي لقلوبكم".

يذكر أن صابر الرباعي، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبي"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وكلمات وليد غزالي.