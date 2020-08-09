محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان السوري معتصم النهار على مواساة الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بمرفأ بيروت.
ونشر معتصم صورة من الانفجار، عبر حسابه بموقع تويتر: "من قلبي سلام لبيروت لدمشق لبغداد لليمن لفلسطين لليبيا، قلوبنا اليوم مع كل شخص تضرر من هذه المأساة في بيروت وفي كل مكان على هذه الأرض".
وأضاف: "لبنان بيتي الثاني، أنا بشكر الجميع على رسائلهم واهتمامهم بسلامة عائلاتنا هنا، حفظنا الله وهذا البلد الجميل، الجميع يستحقون أفضل من هيك".
يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة الكثير، كما دمرت منازل بعض الفنانيين اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر "لبنان بيتي الثاني".. معتصم النهار يواسي الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.