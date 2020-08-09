"لبنان بيتي الثاني".. معتصم النهار يواسي الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان السوري معتصم النهار على مواساة الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بمرفأ بيروت.

ونشر معتصم صورة من الانفجار، عبر حسابه بموقع تويتر: "من قلبي سلام لبيروت لدمشق لبغداد لليمن لفلسطين لليبيا، قلوبنا اليوم مع كل شخص تضرر من هذه المأساة في بيروت وفي كل مكان على هذه الأرض".

وأضاف: "لبنان بيتي الثاني، أنا بشكر الجميع على رسائلهم واهتمامهم بسلامة عائلاتنا هنا، حفظنا الله وهذا البلد الجميل، الجميع يستحقون أفضل من هيك".

يذكر أن بيروت شهدت الثلاثاء الماضي انفجارًا ضخمًا، أدى إلى قتل وإصابة الكثير، كما دمرت منازل بعض الفنانيين اللبنانيين.