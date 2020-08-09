خلع "أسنانه" لأداء الشخصية.. محمود حميدة يستعيد ذكريات هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف الفنان محمود حميدة عن خلع "سنتين" من أسنانه لتجسيد شخصية "منير رسمي" ضمن أحداث فيلم "جنة الشياطين".
وأعاد "حميدة" منشور جاء فيه: "ناس كتير متعرفش إن محمود حميدة ضحى بسنتين من سنانه عشان فيلم جنة الشياطين، ممثل مهم وبيعمل كل اللي يخدم الدور".
وعلق الفنان الكبير على المنشور قائلا:"صحيح يا ناهد بردنا كام سنة كده، عشان ماكنش فيه إمكانيات المكياج اللي تساعد وقتها، أشكرك على كلامك الجميل".
فيلم "جنة الشياطين" إنتاج 1999، بطولة محمود حميدة، لبلبة، عمرو واكد، أحمد كمال، إخراج أسامة فوزي.
ويعرض للفنان محمود حميدة حاليًا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، ، بيومي فؤاد، محمد سلام.
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