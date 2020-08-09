عاجل .. وفاة طوني موسى بعد صراع مع المرض

توفي الفنان طوني موسى، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وكان الفنان داني موسى أكد أن والده طوني موسى خضع للحجر الصحي، وطلب من الجميع أخذ الإجراءت الاحترازية من هذا الوباء الفتاك الذي يصيب الكبير والصغير.

يذكر أن الفنان طوني موسى، ولد في مدينة دمشق، بدولة سوريا وخاض دورة في الدراما أقيمت في نقابة الفنانين، حيث كان عضوًا في نقابة الفنانين منذ عام 1985.

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وتنوعت أعماله بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله الفنية: الرجل الذي ضحك على الملائكة، الناس اللي بالسما الثامنة، الأم، حكاية لها بداية مالها نهاية، قصة حب، انتقام الزباء، فوزية، وداعًا زمن الصمت، ببساطة، أحلى أيام، والجزء 11 من مسلسل باب الحارة، والذي يعد آخر أعماله.