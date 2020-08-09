لهذا السبب .. ياسمين الخطيب تذهب إلى الجيم

نشرت الكاتبة والفنانة ياسمين الخطيب صورة لها من داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وكشفت ياسمين الخطيب عن سبب ذهابها إلى الجيم مازحة: مش بروح الچيم عشان أحافظ على الشيپ .. ولا بروح عشان أخس.. أنا أصلاً نفسي مسدودة.. أنا بروح أفش غلي من إللي سادين نفسي. Advertisements يذكر أن الكاتبة والفنانة ياسمين الخطيب تنتظر عرض فيلم 2 طلعت حرب، والفيلم من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وبطولة كل من ميريت عمر الحريري، عبير صبري، منة فضالي، شيري عادل، أحمد مجدي، أحمد وفيق، محمود قابيل، وسيم نبيل الدقاق، محمد عادل، سهر الصايغ، شريف دسوقي، سمير صبري.

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