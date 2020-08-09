فيديو .. جنات تطرح برومو ألبوم أنا في إنتظارك

طرحت الفنانة جنات برومو ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم أنا في إنتظارك، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف مصدر مقرب عن موعد طرح ألبوم أنا في إنتظارك، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري Advertisements بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن الفنانة جنات طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انت الاحساس، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أسامة سامي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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