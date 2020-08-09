فيديو .. محمد رمضان ممازحًا جمهوره: كُل نفسك بنفسك

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر رمضان من خلاله أثناء أكله كيك على صورته، وعلق مازحًا: كُل نفسك بنفسك. بنفسك. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لبدء تصوير مسلسل موسى، والمسلسل ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من إيمان العاصي، أيتن عامر، وجاري التعاقد مع باقي نجوم العمل.

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