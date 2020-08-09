عاشت" زهرة الشرق"... نجوم لبنان ينتفضون من ساحة الشهداء

ألقت الأجواء الحزينة بظلالها على بيروت «زهرة الشرق» بعد انفجار مرفأ بيروت الذى وقع الثلاثاء، وراح ضحيته العشرات وآلاف المصابين وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن فى بيروت مع الأحداث و هاجموا السياسيين بقوة، كما دعوا لثورة قالوا عنها: انها ستكون ثورة بحجم الانفجار..

اتفق الجميع على الثورة فى ميدان الشهداء من أجل بيروت، ومن أبرز النجوم الذين دعوا للثورة: «ضد الفساد الحكومى دعت المطربة البنانية إليسا الشعب اللبنانى للمشاركة، فى مظاهرات بشعار «يوم الحساب.. أنا خط أحمر»، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

ونشرت إليسا، صورة للطفلة ألكسندرا نجار،

ذات الـ3 سنوات التى توفيت فى انفجار بيروت، خلال مشاركتها فى مظاهرة قبل ذلك، على موقع «إنستجرام»، قائلة: «كلنا نازلين كرمالك

وكانت غردت المطربة اللبنانية إليسا من قبل عبر هاشتاج الشاب جو عفيفى، الذى تصدر التريند فى لبنان، الذى مات نتيجة الإهمال لوجوده تحت الحطام الناتج عن تفجيرات بيروت لمدة أيام

دعا الفنان اللبنانى جاد شويرى، الشعب اللبنانى للمشاركة، فى مظاهرات بشعار «يوم الحساب.. أنا خط أحمر»، انطلقت من ساحة الشهداء ونشر شويرى، صورة لدعوة المظاهرات عبر حسابه الشخصى على موقع «إنستجرام»، لتحفيز وحث اللبنانيين

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على ضرورة الاحتشاد فى الشارع ضد الحكومة والطبقة السياسية وجميع الأحزاب اللبنانية.

وتصدرت صورة دعوة التظاهر سيدة تصرخ، وكتب عليها «يوم الحساب.. أنا خط أحمر»، إضافة إلى موعد ومكان المظاهرات، فيما قال جاد شويرى، فى تعليقه على الصورة «اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت ع الساعة 5.. بدى شوف كل لبنانى عاش معى هالمأساة وكل لبنانى شاف وحس معنا وكل لبنانى معذب وطافح معو الكيل من الحكومة والطبقة السياسية والأحزاب كلها.. كلها».

وكان قد هاجم الفنان اللبنانى جاد شويرى، المسئولين اللبنانيين، موضحا أنه لم يستقل أحد أو تم إيقافه أحد حتى الآن، على إثر انفجار مرفأ لبنان الذى خلف مئات الضحايا وتسبب فى تصدع العديد من المبانى.

ومن النجوم الذين هاجموا الساسة فى لبنان وطالبوا الشعب بالخروج للتظاهر ماجدة الرومى و راغب علامة و نانسى عجرم و هيفاء وهبى.