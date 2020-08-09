شاهد .. جنات تفاجئ جمهورها بألبوم 2020

فجاءت الفنانة جنات جمهورها بألبوم جديد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت جنات الأفيش، وكشفت موعد طرحه قائلة: قريبًا، دون الإفصاح عن أي معلومات. Advertisements وكشف مصدر مقرب عن موعد طرح الألبوم، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن الفنانة جنات طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان انت الاحساس، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أسامة سامي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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