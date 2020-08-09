وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر ناهز الـ 72 عامًا

توفي الفنان القدير إبراهيم الشرقاوي، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأعلن الفنان منير مكرم بأن تم دفن جثمان الفنان إبراهيم الشرقاوي في مدافن الأسرة، وأقتصرت الجنازة على حضورشقيقه الفنان أحمد الشرقاوي، وبعض أفراد العائلة، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين.
يذكر أن الفنان إبراهيم الشرقاوي ولد في العام 1948، وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، حيث تخرج من معهد الفنون
وعمل الشرقاوي في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، كما شارك في العديد من الأعمال، خاصة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.
ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الشرقاوي: الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى.
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