وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر ناهز الـ 72 عامًا

توفي الفنان القدير إبراهيم الشرقاوي، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الفنان منير مكرم بأن تم دفن جثمان الفنان إبراهيم الشرقاوي في مدافن الأسرة، وأقتصرت الجنازة على حضور

شقيقه الفنان أحمد الشرقاوي، وبعض أفراد العائلة، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين.

يذكر أن الفنان إبراهيم الشرقاوي ولد في العام 1948، وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، حيث تخرج من معهد الفنون

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المسرحية، ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية واسعة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وعمل الشرقاوي في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، كما شارك في العديد من الأعمال، خاصة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الشرقاوي: الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى.