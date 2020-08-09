محمود التهامي يحيي مهرجان الصيف الـ 18 بالإسكندرية

يحيي الشيخ محمود التهامي حفلًا صوفيًا يوم الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي بدورته الـ 18. ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساًء، بسعر تذكرة 90 جنيهًا. Advertisements يذكر أن الشيخ محمود التهامي طرح مؤخرًا نشيد بعنوان اهلاً به اهلاً، كما حقق النشيد نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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