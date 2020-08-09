ابن دنزل واشنطن يعترف: "اعتدت الكذب"

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأحد 2020/8/9 11:31 م بتوقيت أبوظبي
قال الممثل الأمريكي جون ديفيد واشنطن، إنه اعتاد الكذب بشأن هوية والده الممثل الشهير دنزل واشنطن، "فقط ليشعر أنه طبيعي وسط أقرانه".
وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، اعترف جون ديفيد في لقاء حديث، أنه كان يدعي أن والده عامل بناء أو أنه سجين، فقط ليشعر أنه اكتسب مكانته في عالم الفن بدون وساطة.
جون ديفيد، الذي نعرفه من أدواره في فيلمي Tenet "عقيدة" وBlackKklansman "بلاكككلنزمن"، لجأ إلى هذه الحيلة لأنه كان يعتقد أن صناع السينما لأنه يأخذوه بجدية إذا علموا أنه ابن دنزل واشنطن، وربما منحوه معاملة خاصة.
وقال الممثل: "رأيت كيف كان الناس يتغيرون عندما يعلمون أنني ابن دنزل واشنطن، لذلك كنت أكذب وأقول إن والدي سجين أو عامل بناء".
وتابع: "حتى لو كنت ممثلًا جيدًا، كان الناس سيضعونني دومًا في مقارنة مع والدي، لذلك كنت أحمي نفسي".
وينتظر جون واشنطن طرح فيلمه المقبل "عقيدة"، وفي الوقت ذاته يصور فيلم جديد Malcolm & Marie "مالكوم وماري"، ملتزمًا بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.
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