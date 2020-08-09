بشرى سارة لمحبي سلسلة "ستار تريك"

أعلنت رئيسة شركة "بارامونت" للإنتاج السينمائي، إيما واتس، عن نيتها تطوير سلسلة الخيال العلمي Star Trek "ستار تريك"، بطرح عدة أجزاء جديدة في السينما مستقبلًا، ووفقًا لموقع "نيرديست" الأمريكي، لم تكتفِ الشركة بالسلاسل التلفزيونية الكثيرة المشتقة عن "ستار تريك"، إذ أعلنوا طرح 3 أفلام جديدة في الفترة المقبلة.

وذكر الموقع، أن الأفلام الجديدة مازالت قيد التنفيذ، بانتظار الضوء الأخضر من شركة الإنتاج لتحديد أيهما سيٌطرح أولًا.

وتعمل الشركة على 3 أفلام: الأول من إخراج نواه هاولي وطاقم عمل جديد لم يتم الإفصاح عنه بعد، ويتوقع أن يتطرق لظهور وباء عالمي، والثاني من تأليف مبدع فيلم The Revenant "ذا ريفنانت"، مارك إل سميث، وفكرة المؤلف والمخرج كوينتن تارانتينو، والثالث Star Trek 4 (ستار تريك 4)، جزء جديد من السلسة الأصلية التي يشارك فيها كريس باين وزوي سالدانا.

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وحتى الآن لم تفصح الشركة عن تفاصيل إضافية حول الأفلام الثلاثة، لكن من المُرجح أن تبني سلسلة جديدة حول الفيلمين الأوليين، بينما ينتظر الجمهور أي تفاصيل جديدة عن السلسلة الجماهيرية.



