هيفاء وهبي تنتصر على مدير أعمالها.. وتشكر طفلة مصرية تبرعت لبيروت

رفضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأحد، استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محمد وزيري على قرار حبسه 15 يوماً بتهمة النصب والاحتيال.

وتم ضبط محمد وزيرى، بعد إجراء التحريات اللازمة، وتبيّن صحة الشكاوى القضائية التي قدمتها وهبي ضده من خلال محاميها، ياسر قنطوش، والتي تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال منها.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى تحرير الفنانة اللبنانية محضر عن طريق محاميها في مطلع مايو/أيار الماضي، ضد محمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

ونفى محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري هذه الاتهامات، وقال إنَّه تزوّج من هيفاء وهبي وأنَّه قدم وثيقة الزواج إلى المحكمة، وأكد أنَّ هيفاء لا تمتلك مستنداً واحداً ضده.

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يذكر أن محمد وزيري خسر قضية "إثبات زواجه" من هيفاء أمام محكمة الأسرة، في 28 يوليو/تموز الماضي، ورفضت المحكمة أيضا الدعوى القضائية التي أقامها لعدم وجود أصل العقد.

على جانب آخر، نشرت هيفاء تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" شكرت فيها الطفلة المصرية هند النجار التي تبرعت بـ100 جنيه لضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقالت في التغريدة: "طفلة مصرية تبرعت بـ100 جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم".

وشهدت بيروت، الثلاثاء، انفجار المرفأ الذي أسفر عن سقوط 158 قتيلاً ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، كما خلّف دماراً واسعاً.