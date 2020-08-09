تفاصيل نجاة نجل جورج قرداحي من الموت في حادث انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن ابنه نجا من حادث انفجار مرفأ بيروت بأعجوبة، والذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

الإعلامي اللبناني قال، في لقائه عبر الإنترنت في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إنه كان في منطقة جبل بيروت حين وقع الحادث، بينما كان ابنه متواجدا بمنزله، الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد من المرفأ.

وأضاف أن ابنه وقف إلى جوار النافذة لتصوير الانفجار الأول، لكنه شعر بالخطر واختبأ في غرفته قبل وقوع الانفجار الثاني، مما أدى إلى نجاته من أثار الإنفجار الكبير.

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.