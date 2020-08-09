كريتي سانون تثير الجدل حول رحيل النجم سوشانت سينغ راجبوت

رنا صلاح الدين - يُعرف عن النجمة الهندية كريتي سانون أنها واحدة من العديد ممن يطالبون جهات التحقيق بكشف حقيقة وفاة النجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت الذي قيل انه انتحر.

وفجرت سانون حالة من الجدل بعد أن نشرت رسالة حملت معنى غامض، ما دفع المعجبين إلى الاعتقاد بأن الممثلة تتهم شخص بعينه في وفاة سوشانت.

على حستبها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ، كتبت ممثلة Luki Chuppi: "إنه غائم ، إنه ضبابي ، كل شيء غير واضح ... لكنهم يقولون الحقيقة مثل الشمس إنها موجودة دائمًا ... لذا لا تتكهن فقط انتظر بصبر حتى يكون الجو عاصفًا لفترة من الوقت وستمطر. لكن تذكر يا صديقي ، في بعض الأحيان تفسح عاصفة الطريق لتشرق الشمس مرة أخرى".

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وكانت قضية انتحار الممثل الشاب قد تعرضت لتطور بالغ، عقب تقدم والده ببلاغ يتهم فيه صديقة ابنه الممثل المتوفى ريا تشاكرابورتي بالوقوف خلف وفاته، كما أنها تواجه مشكلة قانونية بعد أن رفعت عائلة راجبوت بلاغ ضدها تحريضًا على انتحارها.

وفي السياق، كان قد عُثر على راجبوت، ميتاً داخل شقته في مدينة مومباي الهندية، وتعتقد الشرطة أنه قام بانهاء حياته بنفسه، عن 34 عاماً، بعد أيام قليلة على وفاة مديرة أعماله السابقة.

ومع انتشار خبر رحيله، كتب كثر معبرين عن تأثرهم، ومن بينهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه بأنه "ممثل شاب مشرق رحل في وقت مبكر جداً".