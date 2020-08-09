فن ومشاهير

الفنانة اللبنانية نادين نجيم تقرر ترك بلادها بعد إنفجار بيروت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 9 أغسطس 2020

قررت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، ترك بلادها نهائياً بعد الإنفجار العنيف الذي شهدته العاصمة بيروت، وأودى بحياة عشرات المدنيين .

 

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وقالت نادين في تغريدة له بتويتر، "من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت" .

 

وأضافت "بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً"

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