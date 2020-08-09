أشرف زكي يكشف علاقة كورونا بوفاة إبراهيم الشرقاوي "بطل الحرافيش"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، إن الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي، كان يعاني من عدة أمراض مزمنة منذ فترة طويلة، وأجبره المرض على ملازمة الفراش، والابتعاد عن الأضواء منذ التسعينيات.



وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا علاقة لفيروس كورونا المستجد بوفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، وأن الوفاة نتيجة إصابته بجلطة دماغية.

وحول تفاصيل إقامة عزاء للفنان الراحل قال أشرف زكي: "أتصور أن عائلة الفنان لن تقيم له عزاء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخوفا على سلامة الجميع سوف يقتصر العزاء على العائلة".





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إبراهيم الشرقاوي، من مواليد 3 أبريل 1948، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، و تألق في فترة الثمانينيات على شاشة السينما ومن أبرز أعماله: "النمر و الأنثى، والحرافيش، والوحل، وخلف أسوار الجامعة".

كما حقق نجاح على شاشة التليفزيون بأعمال متميزة منها مسلسل: "هند والدكتور نعمان"، أمام كمال الشناوي، وشارك في 4 عروض مسرحية فقط هي: "الملك لير، ومجنون ليلى، وسوق الشطار، وأبو الفوارس".

وكانت نقابة الممثلين المصريين أعلنت، الأحد، وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، أحد أبطال أفلام الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وقال عزوز عادل، سكرتير النقابة، إن الفنان إبراهيم الشرقاوي، توفي عن عمر 72 عاما، بعد تدهورت صحته في الفترة الماضية نتيجة معاناته مع مرض السكري.