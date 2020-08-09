الخليج 365الأحد 2020/8/9 08:55 م بتوقيت أبوظبي
قالت الفنانة المصرية ريم البارودي إن أحد أفراد طاقمها توفي في "حادثة إهمال"، دون أن تشير إلى طبيعة الحادث، أو الجهة المتورطة.
وأوضحت ريم البارودي بعض التفاصيل عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله بقالي كتير ماتوجعتش وماخفتش.. آية اللي كانت مساعدتي بنت شابة زي الفل وهي كانت آية في الجمال والاحترام توفيت في حادثة إهمال استغفر الله العظيم، البقاء لله والدوام لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون".
جدل كبير كانت أثارته ريم البارودي مؤخرا، بنشرها مقطع فيديو مرتدية فستان زفاف، معلنة عن مفاجأة كبيرة جار التحضير لها، دون أن تفصح عن تفاصيلها، ما دعا البعض لترجيح أنه مشروع زواج، رداً على إعلان طليقها المطرب أحمد سعد، تحديد موعد حفل خطوبته من عارضة الأزياء علياء بسيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تعلن وفاة مساعدتها وتتهم "الإهمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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