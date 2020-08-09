وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي.. بطل أفلام الثمانينيات

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/8/9 08:46 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت نقابة الممثلين المصريين، الأحد، وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، أحد أبطال أفلام الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وقال عزوز عادل، سكرتير النقابة، إن الفنان إبراهيم الشرقاوي، توفي عن عمر 72 عاما، بعدما تدهورت صحته في الفترة الماضية نتيجة معاناته مع مرض السكري.
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