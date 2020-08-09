خاص- “تركي الابداع” مهداة الى تركي آل الشيخ في عيده

أطلقت الفنانة داليا مبارك أغنية بعنوان “تركي الابداع” مهداة الى معالي المستشار تركي آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.

الأغنية حملت توقيع مجموعة من الأسماء المهمة، فهي من كلمات الشاعر علي الخوار، ومن الحان سفير الالحان فايز السعيد، أما التوزيع مهند خضر.

الأغنية حملت توقيع المخرج بسام الترك الذي أهداها إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده، متمنياً له عيداً سعيدا وقال: “كل سنة وانت سالم يارب”.

المخرج بسام الترك صور الأغنية في الاستديو حيث ظهر في البداية الشاعر علي الخوار في أبيات شعرية، ثم أطلت داليا مبارك وفايز السعيد. كما ظهر في الكليب عدة لقطات للمهرجانات التي عمّت السعودية منذ استلام رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.

Advertisements

نذكر أن تركي آل الشيخ كان قد طمأن منذ أيام متابعيه على صحته وذلك بعد أن انتشرت أخباراً تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية.

وقد تلقى تركي آل الشيخ آلاف الرسائل من الفنانين والبمحبين والاصدقاء الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نقل للعلاح في مستشفى في مدينة نيويورك بعد معاناته من صعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات القلب.

نذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في السابق حيث تم اجراء عملية جراحية له في يناير الماضي تكللت بالنجاح وعاد الى السعودية.