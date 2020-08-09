باسم ياخور: أغلب الممثلين وضعهم المادي متوسط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الممثل السوري باسم ياخور أن مهنة التمثيل ليست بسيطة كما يعتقدها البعض، بل تعتبر من أصعب المهن في العالم، كما أنها تؤثر على حياة الممثل نفسياً وجسدياً لأن الممثل لا يستطيع أن يأخذ قسطاً كافياً من الراحة عندما يريد، فهو ملتزم بمواعيد معينة يجب أن يلتزم بها، مبيناً أنه في بعض الأحيان تصل ساعات التصوير إلى ستة عشر ساعة يومياً.

وأشار ياخور من خلال فيديو جديد قام بنشره عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب إلى أن متاعب هذه المهنة تكمن في صعوبة ظروفها التي لا يستطيع الممثل أن يغيرها أو يتغيب عنها، منوها بأن الممثل يجب أن يتحمل جميع الظروف المناخية أثناء عملية التصوير حتى ولو كان يعاني من الزكام أو التعب.

وكشف ياخور خلال الفيديو مجموعة من الأفكار والمعلومات الشائعة لكنها مغلوطة عن مهنة التمثيل، يتم تداولها بين الجمهور دون معرفته بأنها خاطئة.

واعتبر أن اعتقاد البعض بأن مهنة التمثيل هي الطريق الأسرع لكي يصل الشخص إلى الثراء أمر خاطئ تماماً. مبيناً أن أغلب الممثلين وضعهم المادي متوسط، وأشار إلى أن مسيرته الفنية الحقيقية بدأت في عام 1996، وقد شارك في عدة أعمال مهمة، لكنها كانت قليلة الأجر ولم يستطع أن يقوم بشراء منزل إلا بعد سنوات طويلة من العمل والجهد المستمر.

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وأوضح ياخور من خلال هذا الفيديو أن الممثلين ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة منها الجيد و منها السيئ، لذلك لا يجب أن يكون هنالك تعميم على الوسط الفني بأنه سيئ لأن التمثيل في النهاية مثل أي مهنة في العالم والأمر يعود إلى أخلاق الفرد.

وفي الختام أشار باسم ياخور إلى أن الممثلين بشكل عام يقومون دائما على متابعة صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعون ردود أفعال الجمهور، لكن البعض منهم لا يقوم بالرد على المتابعين، والبعض الآخر يرد على أغلب المتابعين لكي يشاركوا الجمهور في كل شيء، مؤكداً على أن السوشال ميديا كان لها دور في إعطاء الرأي من قبل الآخرين بشكل حر ودون أي قيود مطالباً في النهاية أن تكون التعليقات محترمة وبأسلوب لائق.

يذكر أن الفنان باسم ياخور كان قد شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال شخصية هاشم في مسلسل " حرملك" بجزئه الثاني للمخرج تامر إسحاق، بالإضافة إلى مشاركته في حلقات مسلسل " ببساطة" وتأليف مجموعة من الكتاب السوريين وإخراج تامر إسحاق.