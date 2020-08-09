محمد أنور يدعو بالشفاء لمصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعا الفنان محمد أنور بالشفاء لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، بعد إصابته بجلطة في المخ، مؤخرًا.

ونشر "أنور" صورة لمصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

يُذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة، وكان صديقه علي غزلان كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرًا لوجود اشتباه في شلل نصفي.