محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكراً".

وتعرضت نادين نسيب نجيم، لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات، جراء انفجار بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "2020"، الذي تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها في أحداث لبنان.. نادين نجيم: "رح أترك البلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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