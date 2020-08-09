- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى النجم جمال عبدالناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صديقه الفنان إبراهيم الشرقاوي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.
وعلق: "وداعا الفنان الخلوق المهذب، إبراهيم الشرقاوي، وداعا ابن فتوة الحرافيش، وفتى حارة نجيب محفوظ الشعبية المصرية، الذي تحلى بكل قيمها وأصولها وجدعنتها".
وتابع: "خضر الناجي، اسم الله عليه اسم الله عليه، فتوة بقوة اسم الله عليه، اللهم ارحمه واغفر له وأحسن إليه وأسكنه فسيح جناته، البقاء لله والدوام لله، وإنا إليه راجعون".
ورحل الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن أبرز أعمال النجم الراحل "الحرافيش"، "الوحل"، "هارون الرشيد"، "أديب"، وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال عبدالناصر ينعى إبراهيم الشرقاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.