جمال عبدالناصر ينعى إبراهيم الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى النجم جمال عبدالناصر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صديقه الفنان إبراهيم الشرقاوي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وعلق: "وداعا الفنان الخلوق المهذب، إبراهيم الشرقاوي، وداعا ابن فتوة الحرافيش، وفتى حارة نجيب محفوظ الشعبية المصرية، الذي تحلى بكل قيمها وأصولها وجدعنتها".

وتابع: "خضر الناجي، اسم الله عليه اسم الله عليه، فتوة بقوة اسم الله عليه، اللهم ارحمه واغفر له وأحسن إليه وأسكنه فسيح جناته، البقاء لله والدوام لله، وإنا إليه راجعون".

ورحل الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن أبرز أعمال النجم الراحل "الحرافيش"، "الوحل"، "هارون الرشيد"، "أديب"، وغيرها من الأعمال.