هيفاء وهبي تنشر صورة طفلة مصرية تبرعت بـ ١٠٠ جنيه لبيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لطفلة مصرية تبرعت بمبلغ ١٠٠ جنيه للبنان.
وكتبت هيفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه، كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي أشتري بيها حاجات كتير بس إنتوا محتاجينها إنتوا أهم".
وهزت انفجارا ضخما مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مباني وإصابة ووفاة المئات.
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