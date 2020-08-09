محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نفذت ليلى ابنة الفنان أمير كرارة مقلبًا في والدها، خلال تواجدهما بالساحل الشمالي لقضاء عطلتهما الصيفية.
نشر موقع " Et"، بالعربي مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه ليلى وهي تملئ زجاجة مياه من ماء البحر، ثم ذهبت لوالدها لتطلب منه أن يشرب، فتوقع أن تكون نوع مياه جديدة بنكهة التفاح، لكن عندما شرب اكتشف المقلب، قائلًا :"كدا يا ليلى".
يستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي.
يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ابنة أمير كرارة تنفذ مقلبًا في والدها على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.