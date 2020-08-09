فيديو| ابنة أمير كرارة تنفذ مقلبًا في والدها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفذت ليلى ابنة الفنان أمير كرارة مقلبًا في والدها، خلال تواجدهما بالساحل الشمالي لقضاء عطلتهما الصيفية.

نشر موقع " Et"، بالعربي مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه ليلى وهي تملئ زجاجة مياه من ماء البحر، ثم ذهبت لوالدها لتطلب منه أن يشرب، فتوقع أن تكون نوع مياه جديدة بنكهة التفاح، لكن عندما شرب اكتشف المقلب، قائلًا :"كدا يا ليلى".

يستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎