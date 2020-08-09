بطل "الحرافيش" وشقيقه مخرج مسرحي.. معلومات عن إبراهيم الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحد الوجوه التي يرتسم على ملامحها الطيبة، ورغم أنه لعب أدوار الشر في أكثر من عمل، كعضو في عصابة أو ابنا لتاجر مخدرات يسير في نفس طريق والده، إلا أنك لا تملك سوى أن تحب طلته، وتتأثر بها، هو الفنان إبراهيم الشرقاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 9 أغسطس، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- ولد في أبريل عام 1948.

- حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- التحق للعمل في المسرح القومي بعد تخرجه.

- زامله في نفس الدفعة "فاروق الفيشاوي، محمود مسعود، ووجدي العربي".

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- شقيقه المخرج المسرحي أحمد خليل.

- لعب دور "خضر" نجل الفنان محمود ياسين في فيلم "الحرافيش" الذي يهجر أسرته بعد اتهامه ظلمًا بخيانة شقيقه، ولكنه يعود لينقذ تجارة والده من الضياع.

- اشتهر بتقديم دور المحقق وضابط المباحث في عدد من الأفلام والمسلسلات، بينها "الهلفوت"، "هند والدكتور نعمان"، "العوامة رقم 70"، "سكة الندامة"، "مخالب امرأة"، "المغتصبون"، "بصمات على الطريق"، "امبراطورية الجيارة"، "أرابيسك".

- من أبرز أفلامه: "الوحل" مع نور الشريف، "النمر والأنثى" مع عادل إمام، "الخرتيت" مع فريد شوقي، "أسوار المدابغ" بطولة فريد شوقي ومحمود ياسين وحسين فهمي، "الدرب الأحمر" مع سهير رمزي، و"فضيحة العمر" أمام شريهان وكمال الشناوي.

- له عدة مشاركات في مسلسلات تليفزيونية دينية وتاريخية، بينها "القضاء في الإسلام 8"، "محمد رسول الله"، "الوعد الحق"، "هارون الرشيد".

- جاء ظهوره الأخير في مسلسل "ملاعيب شيحة" عام 2004، بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الفنانين.