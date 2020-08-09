بطل "الحرافيش".. وفاة إبراهيم الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مفيد عاشور وفاة الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر مفيد صورة الفنان الراحل، معلقًا "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي. رحمك الله، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

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وكان دوره في فيلم الحرافيش عن رواية نجيب محفوظ، الأهم في مسيرته، إذ جسد فيه دور خضر الناجي الابن الأكبر للفتوة عاشور الناجي الذي قام بدوره الفنان الكبير محمود ياسين.

يُذكر أن إبراهيم الشرقاوي شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "الوحل"، "النمر والأنثى"، "فضيحة العمر"، "سر الأرض"، "أرابيسك"، "هارون الرشيد"، "أديب" والجزء الثاني من مسلسل "محمد رسول الله".