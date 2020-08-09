ريا أبي راشد: ما بعرف أصف شعوري بيلي صار مع عيلتي والناس اللي بحبن

أعربت الإعلامية العالمية ريا أبي راشد عن حزنها الشديد تجاه انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرحت ريا أبي راشد قائلة: ما فيني اوصف قديشني غضبانة، حزينة، ومصدومة .. ما عم أعرف عبّر عن اي شعور بيلي صار مععيلتي والناس اللي بحبن مرقوا فيه متلن متل كل الناس بلبنان هالأسبوع الماضي.
وأضافت ريا قائلة: بالنسبة إلي، هيدا مش وقت الحكي.. هيدا وقت الفعل .. مؤسسات كتيرة عم تشتغل عالأرض لتساعد كل من هو بحاجة. وعم حاول أنا كمان ساعد
يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
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