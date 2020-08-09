بـ تيك توك .. عمر كمال يكشف موعد طرح هنعمل لخبطيطا

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر عمر من خلاله عبر تطبيق تيك توك، وذلك برفقة الفنان حسن شاكوش. وكشف عمر كمال موعد طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم هنعمل لخبطيطا، والمقرر طرحها يوم الخميس الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري. Advertisements وصرح عمر كمال قائلًا: بنت الجيران .. عود البطل .. شمس المجرة .. بنبونى ساقط ف نوتيلا .. شيكولاتة سايحة جوه كيك .. الخميس نجاح جديد ان شاء الله هنعمل لخبطيطا. شيكولاتة سايحة جوه كيك .. الخميس نجاح جديد ان شاء الله هنعمل لخبطيطا. يذكر أن الفنان عمر كمال والفنان حسن شاكوش طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان شوكلاته سايحه جوه كيك، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 27 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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