أغنية "أنا شبه نسيتك" الأعلى مشاهدة في ألبوم إليسا الجديد

حصدت الفنانة إليسا مشاهدات ضخمة لأغنياتها الـ 18 من ألبومها الصيفي الجديد "صاحبة رأي"، وذلك بعد أكثر من أسبوع على طرحه غبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصلت أغنية "أنا شبه نسيتك" على المشاهدة الأعلى بين الأغنيات الـ 15 للألبوم، حيث تم طرح 3 أغاني "صاحبة رأي، هنغني كمان وكمان، قهوة الماضي" قبل طرح الألبوم بالكامل، وحققت أكثر من

2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات :أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

تأتي بعدها أغنية "حبة اهتمام" التي اقتربت من 2 مليون مشاهدة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان:زياد برجي، توزيع:أحمد إبراهيم.

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أما "هعتبرك مت" فحصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:مدين، توزيع:احمد عبد

السلام.

تم طرح الألبوم في مطلع الشهر الجاري وضم 18 أغنية 3 منهم تم طرحهم بشكل استباقي له، بداية من أغنية "هنغني كمان وكمان"التي حققت أكثر من 8 مليون مشاهدة، من كلمات: شادي نور، الحان:محمد يحيى، توزيع:إلهامي دهيمة، مروراً بأغنية "قهوة الماضي" التي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري، ختاماً بأغنية "صاحبة رأي" التي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة.