مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته الخامسة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير 2021.
وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org بداية من 10 أغسطس الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل.
وأكد محسن أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضًا جماهيريًا من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلقبقضية تخص المرأة أو من إبداعها علي مستوي الإخراج أو الكتابة، موضحًا أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة "أقل من 60 دقيقة"، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.
وأضاف محسن: شهدت الدورة الماضية عرض 3 أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، كما شارك في مسابقتي المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الماضية 31
ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية نقابة السينمائيين والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة أكت.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته الماضية الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، والنجمة نيللي كريم، ونجمة السينما العالمية فيكتوريا أبرل والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النيجاتيف ليلي السايس.
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