فيديو .. كريم أبو زيد يطرح أحدث أغنياته دنية ربنا

طرح الفنان كريم أبو زيد أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم دنية ربنا، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية دنية ربنا من كلمات وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع أشرف محمود أبو زيد. Advertisements يذكر أن الفنان كريم أبو زيد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان وعيونها، والأغنية من كلمات محمد جمعة، وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع نور بروديوسر، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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