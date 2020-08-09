تفتتح الفنانة دينا الوديدي فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، بحفلها الغنائي، الذي سيقامفي مدينة الإسكندرية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا.
يقام الحفل يوم السبت الموافق15 أغسطس، على إحدى مسارح مكتبة الإسكندريةـ في تمام الساعة الـ 9 مساءً.
تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس،وتقام جميع حفلاته في المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.
يذكر ان دينا قد طرحت مؤخراً أغنيتها "ياللي معدي"، وسجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نبيل عبد الحميد، ألحان:دينا الوديدي، توزيع:حسين جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الوديدي تفتتح مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.