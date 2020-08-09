دينا الوديدي تفتتح مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

تفتتح الفنانة دينا الوديدي فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، بحفلها الغنائي، الذي سيقامفي مدينة الإسكندرية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا.

يقام الحفل يوم السبت الموافق

15 أغسطس، على إحدى مسارح مكتبة الإسكندريةـ في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس،

وتقام جميع حفلاته في المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

يذكر ان دينا قد طرحت مؤخراً أغنيتها "ياللي معدي"، وسجلت أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نبيل عبد الحميد، ألحان:دينا الوديدي، توزيع:حسين جمال.

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