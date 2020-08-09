تعرف على شروط حفل محمد الحلو بدار الأوبرا المصرية

يحي الفنان محمد الحلو حفله الغنائي على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والثقافية، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
يقام الحفل يوم الجمعة 21 أغسطس، في إحدى مسار دارالأوبرا المفتوحة، بقيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب، على أن يكون سعر التذكرة موحدًا لجميع الفئات بقيمة 210 جنيهات.
أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قراررفعالحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، وممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
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