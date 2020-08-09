الفنانة البحرينية سلوى الجراش تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

الفنانة البحرينية وجهت رسالة شكر لكل من سأل عنها، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، حيث كتب: "أشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين".

وأضافت: "وبما إن الحالة النفسية لها تأثير وايد كبير وأكثر من 50% لتعافي من فايروس كورونا.. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الإيجابية ونكت ومنشن فيديوات اضحك".

الفنانة البحرينية تابعت: "وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع.. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا #كورونا #كوفيد19 #سلوى_الجراش".