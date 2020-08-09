النجم الهندي سانجاي دوت لا يزال تحت الملاحظة الطبية بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - قال الممثل الهندي سانجاي دوت إن نتائج اختباره لعدوى COVID-19 جاءت سلبية؛ لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية.

وكتب على تويتر "بمساعدة ورعاية الأطباء والممرضات والموظفين في مستشفى ليلافاتي، من المتوقع أن أعود إلى المنزل في غضون يوم أو يومينـ أشكركم على تمنياتكم الطيبة".

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في وقت سابق ، ثبتت إصابة أميتاب باتشان والعديد من أفراد عائلته بفيروس كورونا الجديد وظلوا تحت الملاحظة في مستشفى خاص حتى غادورا جميعا.

جديرا بالذكر أن النجم رانبيير كابور قد قدم فيلما عن قصة حياة النجم الكبير سانجاي دوت، من إخراج راجكومار راو، وهي المرة الأولى في بوليوود الذي يقوم نجم بتقديم قصة حياة واحد من كبار نجوم السينما الهندية، وهو ما زال على قيد الحياة.

ارخ الفيلم لحياة النجم منذ بدايتها، والتي مر فيها سانجاي بمصاعب عدة والأحداث كبيرة، لذلك كانت حياته مثيرة للجدل، فقد أدمن المخدرات ودخل في علاقات رومانسية وحياته الزوجية كانت مضطربة، و كان آخر هذه الأحداث اتهامه في هجمات مومباي 1993، التي سجن على إثرها لسنوات وأفرج عنه في عام 2016.