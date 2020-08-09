بعد نجاتها من انفجار بيروت.. نادين نجيم تُقرر الهجرة

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة اللبنانية نادين نجيم قررت الهجرة بعد نجاتها من انفجار مرفأ بيروت الذي حدث قبل أيام وأدّى إلى سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين.

ومن داخل غرفتها في المستشفى حيث تواصل علاجها، اعتبرت نادين أن الهجرة إلى بلد آخر أفضل من البقاء في بلد بحكمه “زعران” بحسب قولها، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت”.

وأضافت موجهةً كلامها إلى المسؤولين في لبنان: “بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً”.

قرار نادين نجيم بالهجرة جاء بعد تمسّكها طيلة الأشهر الماضية بالبقاء في لبنان رغم الأوضاع الصعبة التي يعيش فيها المواطن اللبناني مرغمًا في بلده، لكن اليوم الأمر وصل إلى مرحلة العيش بدون أمان، والحل الوحيد الذي بات متاحًا أمامها وأمام كثر من اللبنانيين هو الهجرة إلى بلد آخر يجدون فيه الأمام ويُدرك معنى قيمة الإنسان.