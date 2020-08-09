صديق الأمير هاري المقرب يشكك بخيار زواجه من ميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب صديق طفولة الأمير هاري، توم إنسكيب المعروف بـ”سكبي”، عن تحفظاته على ميغان ماركل.

وفقًا لكتاب Finding Freedom الذي يروي السيرة الذاتية المرتقبة للزوجين الملكيين، نصح إنسكيب هاري قبل خطوبته بمغيان بالتعرف أكثر عليها وقضاء وقت أكثر معها قبل اتخاذ أي خطوة جدية في علاقتهما.

وقال مصدر مقرب من دوق ودوقة ساسكس لمؤلفي Finding Freedom، المقرر نشره يوم الثلاثاء المقبل، إنه على الرغم من أن نصيحة إنسكيب كانت في محلها، إلا أن الأمير هاري لم يرها تماماً بهذه الطريقة.

وقال المؤلفان اللذان ألفا كتابهما بإذن من الدوق والدوقة: “لقد شعر الأمير هاري بالانزعاج حقاً من أن شخصاً مقرباً منه جداً لم يثق في قراره”.

وقد كشفت تقارير في وقت سابق عن أن الأمير وليام، قد نصح شقيقه بالتروي والانتظار بعض الوقت قبل أن يتخذ قرار الخطوبة، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلاف عميق بين الاثنين.

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وبحسب ما ورد، فقد تمت معاقبة إنسكيب وزوجته لارا هيوز يونغ من خلال استبعادهما من حفل زفاف الأمير هاري وميغان المسائي الذي أقيم في Frogmore House في مايو 2018.

ووفقًا لتقارير فقد تصالح الأمير هاري والسيد إنسكيب بعد وفاة حماته العام الماضي بسبب معاناتها من مشاكل صحية عقلية حادة.

يشار إلى أنه عندما بدأ الأمير هاري بمواعدة ميغان ماركل في يوليو 2016 فإن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لم تولي اهتماماً كبيراً بالممثلة الأميركية.

وقال مصدر لـ (أوميد سكوبي وكارولين دوراند)، مؤلفي كتاب “العثور على الحرية: هاري وميغان وصناعة ملكية حديثة”: “على الرغم من أن هاري كان ضيفاً دائماً في منزل كيت، إلا أنها لم تهتم بمعرفة من هي المرأة التي جعلت سلفها سعيداً جداً”.

وقال مسؤولو قصر باكنغهام لصحيفة “تلغراف” البريطانية إنهم لن يعلقوا على محتويات الكتاب القادم أو على الادعاءات التي قدمتها المصادر فيه.