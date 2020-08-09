سيلينا غوميز تدخل عالم الجمال

متابعة بتجـــــــــــرد: ليس غريبا أن ترتبط اسماء عطور وأدوات التجميل بأسماء نجمات عالميات، وأن يدخلن باب التنافس، لما لا والتجميل غاية الأنوثة والفن معاً وأحد إشارات الحب والجمال، بل أحد رموز الحضارة، وربما الإشارة الأكبر للأنوثة، وهو ما دفع النجمة الأميركية سيلينا غوميز لإطلاق علامتها التجارية لمستحضرات التجميل، والتي تحمل اسم Rare Beauty.

وليس غريباً أن تعلن نجمة البوب عبر حسابها على إنستغرام عن الماركة وتروج لها، بل وتحدد بأن 3 سبتمبر سيكون موعد إطلاق هذه الماركة. وأشارت غوميز إلى أن العلامة ستكون نباتية مئة في المئة.

يشمل خط المكياج الجديد أحمر الشفاه، وظلال العيون وأحمر الخدود والهايلايتر، وكانت غوميز قد قالت في وقت سابق: “أعتقد أن مجموعة Rare Beauty يمكن أن تكون أكثر من مجرد علامة تجارية، أريد أن نتوقف جميعاً عن مقارنة أنفسنا بالآخرين وأن نحافظ على تفردنا”.

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ومن المتوقع أن تحقق مجموعة مكياج غوميز نجاحاً ومبيعات وإقبالاً كبيراً، نظراً لما تمتلكه النجمة من شعبية واسعة بين جيل الشباب.

ومن المعروف أن النجمة الجميلة سيلينا غومز مغنية وممثلة ومنتجة أمييكية، والدها من أصل مكسيكي وأمها من أصل إيطالي، هذه الخلطة الحضارية أنتجت الجمال والفن معاً.

وبهذا تدخل حقاً في عالم التجميل، بل في عالم المنافسة مع أهم نجمات هوليوود.