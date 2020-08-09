انفجار بيروت.. نجوم يتطوعون لتنظيف شوارع "ست الدنيا"

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في لبنان على مشاركة الشباب، حملات تنظيف شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بعد حادث انفجار المرفأ الذي راح ضحيته نحو 158 قتيلا وأكثر من 4 آلاف مصاب.



خروج نجوم للشوارع بأدوات النظافة، ضاعف من حماس الشباب، واعتبره كثيرون دليلا قويا على التكاتف، والتآلف بين كل فئات الشعب اللبناني.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في حملات التنظيف، النجمة مايا دياب والتي ظهرت وهي ترتدي الكمامة وتمسك المكنسة، وتقوم بإزالة الركام الناتج عن الانفجار من الشوارع. و أمام المنازل، كما تحمست مايا دياب للترويج للمبادرة التي أعلنت عنها والدتها، والخاصة بتوفير الطعام لأهالي المنكوبين ودعت الجميع للمساهمة.





كما شاركت الممثلة فاليري أبو شقرا، في تخفيف أوجاع الأهالي، و رافقها زوجها في تنظيف الشوارع، وحرصا على ارتداء ملابس كاجوال، وقفازات.

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وانضم للحملات التطوعية الفنان جوزيف عطية، وظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعة صور، ومقاطع فيديو، وهو ينظف الشوارع، ويواسي أهالي المنكوبين.





وتتسع قائمة الفنانين الذين تحمسوا للمشاركة في حملات التنظيف لتضم: "بديع أبو شقرا، وندى أبو فرحات، وآنجو ريحان".

وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي, تفقدت أحد الأماكن المتضررة من انفجارات مرفأ بيروت, وأثنت على روح الشباب والحماس الذي أبدوه لتنظيف الشوارع, ومساعدة المتضررين, وقالت: "الشباب هم اللي عطونا الأمل وادونا الروح من جديد"



