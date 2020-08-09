دانييلا سمعان: طريق تحرير بيروت يمر عبر تحرير طهران

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: توجّهت دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس، برسالة الى الشعب الإيراني الذي يؤيد الثورة اللبنانية، وغرّدتعبر حسابها على تويتر قائلة: ”كامرأة لبنانية أود أن أشكر كل الإيرانيين الذين يؤيدون ثورة الشعب اللبناني على الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان“.

وتابعت: ”للأسف هذه الطبقة الحاكمة من اللبنانيين مدعومة من النظام الإيراني. طريق تحرير بيروت يمر عبر تحرير طهران“.