دانييلا سمعان: طريق تحرير بيروت يمر عبر تحرير طهران

"الخليج 365" من بيروت: توجّهت دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس، برسالة الى الشعب الإيراني الذي يؤيد الثورة اللبنانية، وغرّدتعبر حسابها على تويتر قائلة: ”كامرأة لبنانية أود أن أشكر كل الإيرانيين الذين يؤيدون ثورة الشعب اللبناني على الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان“.
وتابعت: ”للأسف هذه الطبقة الحاكمة من اللبنانيين مدعومة من النظام الإيراني. طريق تحرير بيروت يمر عبر تحرير طهران“.
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