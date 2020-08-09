إطلالة صيفية لأحمد السقا من الساحل الشمالى أثناء السباحة.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يتفاعل النجم أحمد السقا مع متابعيه من خلال السوشيال ميديا من وقت لآخر مثلما حصل مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث نشر صورة له وهو في البحر أثناء السباحة، وتداول رواد السوشيال ميديا مؤخراً عدة صور للنجم أحمد السقا مع مجموعة من متابعيه فى الساحل الشمالي، وأعرب النجم أحمد السقا فى وقت سابق عن حزنه بسبب الانفجار الذى ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، وأودى بحياة عدد من الأبرياء وأصاب الكثيرين، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها بعينك التى لا تنام يا أرحم الراحمين".

وضمن إطلالاته خلال الصيف الحالى شارك الفنان خالد أنور، صورة مع النجم أحمد السقا، أثناء قضائهما أجازة الصيف على البحر فى أحد المدن الساحلية، وظهر خالد أنور وأحمد السقا، بملابس بيضاء فى الصورة التى نشرها خالد عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

كما ظهر الفنان أحمد السقا والنجمة شيرى عادل،فى صورة جمعت الفنانين مصطفى خاطر وخالد أنور، وأيضا الشيف علاء الشربينى، وبعض من معارفهم وأصدقائهم، منتصف شهر يوليو الماضى، وحينها، نشر خالد أنور، صورتين من الفسحة البحرية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "كان يوما جميلا جدا"، مقدما الشكر للفنان أحمد السقا.