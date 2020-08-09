شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا "لسه مش مصدقة نفسها".. شوف حكايتها مع مادونا وميسى إليوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة العالمية دوا ليبا أن العمل مع أيقونتي الموسيقي والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها " Levitate " كان "أمرا لا يصدق" ، وذلك حسب موقع " rte " .وقالت المغنية البالغة من العمر ( 24 عاما ) والتي من المقرر أن تطلق نسخة ريميكس من ألبومها الأخير " Future Nostalgia " في 21 أغسطس الجاري ، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل .

فأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ " Ash London LIVE podcast " أنها كان حلمها الكبير هو العمل مع مادونا وميسي إليوت ، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معا في أغنية ، فهو حقا كان امر غير متوقع و مجنون بالنسبة لي.. و بالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبا إلا أنني مازلت لم اصدق إتمام هذه الخطوة .

يذكر أن دوا ليبا قتقدم النجمة الشهيرة البالغة من العمر 24 عاما حلقة من برنامج Jimmy Kimmel Live الشهير ، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة غد الاثنين، وستحل النجمة العالمية جوين ستيفاني ضيفة البرنامج لتتحدث معها دوا ليبا عن عدد من أسرار حياتها الفنية والعملية، وكانت جوين ستيفاني اطلقت مؤخرا مع بليك شيلتون أغنية "Happy Anywhere" التي حققت نجاح كبير ، ستشارك جوين مع دوا ليبا في ريميكس لألبوم دوا ليبا الأخير .