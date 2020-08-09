شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يطرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب السعودى راشد الماجد أغنية جديدة، بعنوان "سلامتك"، وهى من كلمات أنور المشيرى، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، من ناحية أخرى انتهى الماجد من تسجيل أكثر نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.
وشارك مع عدد من نجوم السعودية بأوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة وهم محمد عبده، طلال سلامة، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.
يذكر أن راشد الماجد الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " وغيرهم .
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