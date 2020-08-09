مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يستقبل أفلام دورته الخامسة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير 2021، وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني بداية 10 أغسطس الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل.

وأكد أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة أو من إبداعها علي مستوي الإخراج أو الكتابة، موضحاً أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.

وأضاف : شهدت الدورة الماضية عرض 3 أفلام تم ترشيحها لجائزة الأوسكار، كما شارك في مسابقتي المهرجان الأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الماضية 31 فيلما من 29 دولة، كان بينها فيلمين في عرضهما العالمي الأول و18 فيلمًا في عروضها الإفريقية الأولى، وقد حصل فيلم منزل آجا للمخرجة لينديتا زيتشياري على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة.