شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر فى أحدث ظهور له مع زوجته وبناته: "كل ما أملك بحبكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تخطف عائلة الفنان أحمد زاهر الأنظار أينما حلت حيث يحظى الفنان بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل مثلما حدث مع بناته مؤخراً حينما نشر مجموعة من الصور تجمعه مع زوجته وبناته علق عليها بكتابة: "عائلتي وكل شيء أملكه، بحبكوا كلكوا"، حيث ظهروا خلال الصور معاً.



احمد زاهر وابنته ليلى



احمد زاهر وزوجته



احمد زاهر وعائلته

كما نشرت ليلي احمد زاهر مجموعة من الصور تألقت خلالها.

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وخلال وقت سابق قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤخرا إنها تحب التمثيل كثيرا، وأن والدها الفنان أحمد زاهر هو من أوقفها عن التمثيل لمدة 6 سنوات، وكان يرفض عودتها للتمثيل خلال الفترة الراهنة، إلا أنه بعد حديث بين الفنان ياسر جلال والفنان أحمد زاهر تراجع عن موقفه بشأن عودتها للتمثيل.

وتابعت الفنانة ليلى أحمد زاهر: بعد قراءة والدى للورق الخاص بمسلسل الفتوة، فاقتنع بعودتى للتمثيل وحدثنى في ذلك وكنت سعيدة جدا بموقفه بالموافقة على العودة للتمثيل، وقرأنا مع بعضنا ورق المسلسل.

كما حرصت زوجة الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة له من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك حين نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بكتابة رسالة رومانسية له وصفته فيها بأنه عمودها الفقري، ثم أضافت : "بحبك يا راجلي"