شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: شكراً لجمهورنا اللى نورنا بأول عروض مسرحية صباحية مباركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أشرف عبد الباقى، رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".











أشرف عبد الباقى

وافتتح النجمان على ربيع وأوس أوس، أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، مساء الخميس، على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

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المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة الأولى التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى فى المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.