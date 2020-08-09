شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا على البحر بمايوه أزرق اللون وكمامة بنفس اللون ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية ريتا أورا وهى تستمتع بأشعة الشمس بإجازتها في إيبيزا مع مجموعة من الأصدقاء، بما في ذلك حبيبها الجديد، وارتدت "ريتا أورا" مايوه باللون الأزرق الفاتح مع ماسك الوجه من نفس لون المايوه.

وأثبتت ريتا أورا أنها ما زالت قادرة على خطف الأضواء في لحظات من ظهورها حيث لم تؤثر فترة الحجر المنزلي عليها مثل بعض النجمات، بل احتفظت أورا بجسد ممشوق، فقد التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة صور لريتا أورا البالغة من العمر ( 29 عاما ) خلال توجهها لحضور عيد ميلاد أحد أصدقائها في لندن، وحضر نفس الحفل النجم العالمي ليام باين ذو الـ ( 26 عاما ) وصديقته مايا هنري البالغة من العمر (20 عاما).

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وظهرت ريتا أورا بإطلالة جمعت بين البساطة الرقى، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الكحلي و " بلوزة" من اللونين الأبيض والأسود من مجموعة تصميمات " ‪Rat & Boa‬ " وصل سعرها الي 95 جنية إسترلينى، ولم تنس أن تكمل اطلالتها الانيقة بارتداء حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض، واختارت اكسسواراتها الفضية لتضفي المزيد من البريق و الرقى.